"Динамо" поднялось на 112 позиций и обогнало "Шахтер" в клубном рейтинге по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала мировой клубный рейтинг 2017 года.

В список попали 4 украинских клуба, сообщает официальный сайт организации.

Самое высокое место среди украинских команд занимает «Динамо» - 27-е. По сравнению с прошлым рейтингом киевляне поднялись на 112 позиций (прежнее место – 139-е).

«Шахтер» в то же время опустился с 5-го на 33-е место.

«Заря» потеряла 27 позиций и теперь занимает 274-е место (было 247-е).

Также в рейтинг попала «Ворскла», которая совершила скачок на 64 позиции и поднялась с 450-го места на 386-е.

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал», на втором месте бразильский «Гремио», а замыкает тройку английский «Манчестер Юнайтед».