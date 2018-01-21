Печерская прокуратура Киева закрыла дело о якобы "незаконном" выдвижении Суркиса в Исполком УЕФА

В результате проведенного Печерской прокуратурой столицы обстоятельного досудебного расследования не обнаружилось подтверждений фактам, изложенным в октябре в заявлении президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, сообщает Спорт-Экспресс в Украине.

В направленной им также в адрес МВД и СБУ жалобе он утверждал, будто вице-президент УЕФА Григорий Суркис был повторно выдвинут в 2015 году в исполком Европейского футбольного союза по поддельным документам. Дело закрыто в связи с очевидным отсутствием состава преступления.

Ранее, Журавлев, не имевший до избрания в марте 2016-го главой городской федерации никакого отношения к профессиональному футболу, начал атаку на Григория Суркиса через «Фейсбук».

«Насколько мне известно, ни на одном конгрессе и исполкоме Вас не выдвигали от Украины в УЕФА! Футбольная общественность не знает, как Вы туда попали. Да и Коньков Вас туда не выдвигал, а Андрей Васильевич Павелко стал президентом ФФУ позже…» - в развязном тоне заявлял Журавлев в публикациях на своей странице в социальной сети. Демонстрируя некомпетентность хотя бы тем, что называл Григория Суркиса… президентом «Динамо».

Следующим ходом стала официальная жалоба. На которую, какой бы абсурдной она ни казалась обладающим элементарной памятью и хотя бы немного понимающим в футболе людям, прокуратура, в соответствии с криминально-процессуальным кодексом, должна была реагировать - и начать следствие.

- В жалобе Журавлева речь шла о том, что 25 декабря 2014 года президент Федерации футбола Киева Игорь Кочетов созвал исполком своей организации, утвердивший обращение к коллективным членам ФФУ о поддержке Григория Суркиса на выборах в исполнительный комитет УЕФА, - отметил прокурор Павел Миленин. - Журавлев предположил, что впоследствии были подделаны документы - и ни 45 из 47 коллективных членов национальной федерации, которые, как затем подтвердилось, реально выступили в поддержку этой инициативы, ни состоявшийся 6 марта 2015 года внеочередной конгресс ФФУ не принимали решений о выдвижении Суркиса.

Следствием было установлено, что в уставе украинской федерации не детализирована процедура выдвижения представителя страны в исполком УЕФА - и собирать для этого конгресс ФФУ, проводя отдельное голосование, необходимости не было. Суркиса выдвинула столичная федерация, а подавляющее большинство коллективных членов национальной - эту инициативу поддержало.

В связи с этим обращением, говоря о вопиющем непрофессионализме регионального руководителя и вспоминая, в связи с этим, слова еще кандидата в Президенты ФФУ Андрея Павелко о децентрализации управления, стимулировании большей активности и самостоятельности местных органов, всяческой поддержке всем конструктивным начинаниям и инициативам, системе оценок и критериев работы областных и районных федераций, экс-президент Профессиональной футбольной лиги Украины Милан Бальчос в комментарии на своей странице в Facebook отмечает: "К сожалению, процесс реорганизации или перерегистрации региональных федераций в Украине проходит с вопиющими нарушениями уставных норм ФИФА, УЕФА, ФФУ и законодательства. Об этом написано и сказано очень много, поэтому нет смысла повторяться.

Павелко со товарищи ничем не брезгуют. Всем известны случаи использования админресурса, шантажа и угроз в Тернопольской, Львовской, Полтавской, Киевской, Херсонской, Черкасской, Закарпатской, Волынской, Житомирской, Харьковской, Одесской областях, в Киеве и ... то ли ещё будет…

Совершенно очевидно, что Дом футбола уже переполнен претензиями к ФФУ, которые сопровождаются судебными исками – в Херсоне, например.

Представим на минуту, что суд установит: были нарушения уставных норм ФИФА, УЕФА, ФФУ и законодательства при подготовке и проведении конференций по реорганизации федераций в означенных выше регионах и аннулирует решения этих конференций. Каждая из этих федераций потеряет легитимность. А это уже чревато тяжёлыми необратимыми последствиями для ФФУ.

Высшие органы ФФУ – Конгресс, Исполком состоят соответственно из делегатов и членов от региональных федераций. Получив такое решение суда, мы понимаем, что представительство делегатов от указанных федераций на Конгрессах и членов от них на заседаниях Исполкома незаконно (36 делегатов или 12 членов Исполкома). Отсюда получаем результат, что решения высших органов управления ФФУ, принятые за последние полтора года, в том числе Конгресса по вопросам реорганизации ФФУ и переизбрания президента – незаконны.

Последствия этого «пира во время чумы» - непредсказуемы. Особенно если последует неизбежная реакция на ситуацию от ФИФА и УЕФА. Задумываются ли об этом господин Павелко и его сподвижники? Может ли Андрей Васильевич внятно объяснить футбольной громаде, насколько честным он был за пять минут до голосования процедуры избрания президента ФФУ 6 марта 2015 года, рассказывая о своей любви к децентрализации управления в футболе и региональным федерациям?

Ответ на поставленный в начале этой заметки вопрос – один: тотальный беспредел, беззаконие, цинизм, ложь и вседозволенность – вот добродетели Андрея Павелко и его окружения, изложенные в его предвыборной речи на внеочередном отчетно-выборном Конгрессе ФФУ".