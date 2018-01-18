Сборная Украины по-прежнему занимает 35-е место в рейтинге FIFA

Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала в четверг новый рейтинг, согласно которому сборная Украины, как и ранее, занимает 35-е место, сообщает официальный сайт организации.

На счету команды Андрея Шевченко 781,25 балла.

В десятке лучших команд мира изменений не произошло вообще, а в целом, в списке команд изменения минимальные.

Рейтинг ФИФА.

18 января.

1 Германия 1602 0

2 Бразилия 1483 0

3 Португалия 1358 0

4 Аргентина 1348 0

5 Бельгия 1325 0

6 Испания 1231 0

7 Польша 1209 0

8 Швейцария 1190 0

9 Франция 1183 0

10 Чили 1162 0

11 Перу 1128 0

12 Дания 1099 0

13 Колумбия 1078 0

14 Италия 1052 0

15 Хорватия 1048 +2

16 Англия 1047 -1

17 Мексика 1032 -1

18 Швеция 998 0

19 Уэльс 985 0

20 Исландия 952 +2

…

35 Украина 781 0