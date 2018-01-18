Сборная Украины по-прежнему занимает 35-е место в рейтинге FIFA
В Топ-10 мировых сборных не произошло никаких изменений.
Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала в четверг новый рейтинг, согласно которому сборная Украины, как и ранее, занимает 35-е место, сообщает официальный сайт организации.
На счету команды Андрея Шевченко 781,25 балла.
В десятке лучших команд мира изменений не произошло вообще, а в целом, в списке команд изменения минимальные.
Рейтинг ФИФА.
18 января.
1 Германия 1602 0
2 Бразилия 1483 0
3 Португалия 1358 0
4 Аргентина 1348 0
5 Бельгия 1325 0
6 Испания 1231 0
7 Польша 1209 0
8 Швейцария 1190 0
9 Франция 1183 0
10 Чили 1162 0
11 Перу 1128 0
12 Дания 1099 0
13 Колумбия 1078 0
14 Италия 1052 0
15 Хорватия 1048 +2
16 Англия 1047 -1
17 Мексика 1032 -1
18 Швеция 998 0
19 Уэльс 985 0
20 Исландия 952 +2
…
35 Украина 781 0