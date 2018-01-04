Игрок "Зари" Сухоцкий подписал контракт со "Слованом" из Братиславы
14:15, 04 января 2018Футбол
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В текущем сезоне Артем Сухоцкий провел 23 матча в составе "Зари".
Артем Сухоцкий / footboom.com
Экс-защитник луганской «Зари» Артем Сухоцкий продолжит карьеру в «Словане» из Братиславы.
Об этом сообщает официальный сайт словацкого клуба. При этом детали контракта пока не известны.
После 19 туров «Слован» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Словакии.
В текущем сезоне Артем Сухоцкий провел 23 матча в составе «Зари», в которых отличился 1 голевой передачей.
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