"Барселона" разбила "Реал" на его поле, практически лишив соперника шансов на чемпионство

Состоялся центральный матч чемпионата Испании - знаменитое Эль-Класико "Реал" - "Барселона". Игра проходила на мадридском "Сантьяго Бернабеу" и завершилась разгромом столичного клуба - 0:3.

В первом тайме мячом чаще владели хозяева, но воплотить в голы его не сумели. На 2-й минуте Криштиану Роналду забил мяч, но судья справедливо его отменил из-за офсайда.

На 54-й "Барселона" провела образцовую контратаку, в результате которой Луис Суарес после паса Серхио Роберто вывел каталонцев вперед.

На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Реала» за игру рукой Даниэля Карвахаля и удалил защитника с поля - мадридский клуб доигрывал встречу вдесятером. А пенальти пушечным ударом реализовал Месси.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Алеиш Видаль забил 3-й гол «Барселоны» и установил окончательный счет - 3:0.

Победа позволила "Барселоне" еще больше увеличить отрыв от соперников в таблице. Теперь "Реал" отстает от каталонской команды на 14 очков.