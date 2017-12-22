Пражская "Славия", за которую выступают два игрока сборной Украины, получила нового тренера
17:13, 22 декабря 2017Футбол
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У Руслана Ротаня и Эдуарда Соболя - новый наставник.
Новый наставник "Славии" Индржих Трпишовски / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal
Пражская «Славия», за которую выступают украинцы Руслан Ротань и Эдуард Соболь, получила нового тренера. Им стал 41-летний Индржих Трпишовски.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Читайте такжеКапитан сборной Украины получил травму на тренировке пражской "Славии"До этого Индржих Трпишовски тренировал другую чешскую команду — «Слован» из города Либерец.
Отметим, что предыдущий тренер "Славии" Ярослав Шилгавы был уволен после окончания первой половины сезона. Команда не смогла преодолеть групповой этап Лиги Европы.
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