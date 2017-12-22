Пражская "Славия", за которую выступают два игрока сборной Украины, получила нового тренера

Пражская «Славия», за которую выступают украинцы Руслан Ротань и Эдуард Соболь, получила нового тренера. Им стал 41-летний Индржих Трпишовски.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читайте такжеКапитан сборной Украины получил травму на тренировке пражской "Славии"До этого Индржих Трпишовски тренировал другую чешскую команду — «Слован» из города Либерец.

Отметим, что предыдущий тренер "Славии" Ярослав Шилгавы был уволен после окончания первой половины сезона. Команда не смогла преодолеть групповой этап Лиги Европы.