Футболистам сборной Германии пообещали рекордные бонусы за победу на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз обещает футболистам сборной ФРГ невиданные бонусы за победу на Чемпионате мира 2018 года. До сих пор только две страны дважды подряд выигрывали чемпионат, сообщает DW со ссылкой на агентство DPA.

Если сборная ФРГ по футболу выигрывает чемпионат мира по футболу в России в 2018 году, тем самым сохранив звание чемпиона мира, то немецкие футболисты получат рекордные бонусы. Немецкий футбольный союз (DFB) в среду, 13 декабря, пообещал каждому из игроков сборной по 350 тысяч евро - на 50 тысяч евро больше, чем предыдущая рекордная премия на Чемпионате мира 2014 года.

"Это серьезная мотивация для наших игроков стать чемпионами мира дважды подряд - впервые в истории немецкого футбола", - заявил президент DFB Райнхард Гриндель. До этого лишь двум странам удавалось дважды подряд завоевывать Кубок мира - Италии (в 1934-м и 1938-м) и Бразилии (в 1958-м и 1962-м). В активах немцев всего четыре победы на Чемпионатах мира по футболу.

Впрочем, бонусы футболистам обещают не только за победу. За выход в четвертьфинал награда составит 75 тысяч евро, за полуфинал - 125 тысяч евро, второе место обогатит каждого игрока на 200 тысяч евро.

Финал Чемпионата мира по футболу планируется провести в Москве 15 июля 2018 года.