"Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с афинским АЕКом

14:24, 11 декабря 2017
Футбол
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Вице-чемпионы Украины встретятся с представителем Греции.

uefa.com

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. 

На этой стадии единственный представитель Украины - киевское "Динамо" - сыграет с представителем Греции - клубом АЕК (Афины).

АЕК - "ДИНАМО"

Матчи состоятся 15-го и 22 февраля. Первую игру киевляне проведут на выезде, ответную - дома. 

Отметим, что финал Лиги Европы сезона-2017/2018 cостоится в Лионе.  

Как сообщал УНИАН, соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов будет "Рома".

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Теги: #жеребьевка Лиги Европы