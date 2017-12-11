"Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с афинским АЕКом

Вице-чемпионы Украины встретятся с представителем Греции.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. На этой стадии единственный представитель Украины - киевское "Динамо" - сыграет с представителем Греции - клубом АЕК (Афины). АЕК - "ДИНАМО" Матчи состоятся 15-го и 22 февраля. Первую игру киевляне проведут на выезде, ответную - дома. Отметим, что финал Лиги Европы сезона-2017/2018 cостоится в Лионе. Как сообщал УНИАН, соперником "Шахтера" в Лиге чемпионов будет "Рома".

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