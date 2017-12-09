"Верес" и "Карпаты" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

Во Львове на "Арене-Львов" завершился матч 19-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" выступал в роли хозяев в матче с "Карпатами" и свел игру вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:2.

На два гола номинальных хозяев поля в первом тайме, гости ответили двумя точными ударами после перерыва.

Счеот открыл Василий Кобин на 14-й минуте. а на 28-й Михаил Сергийчук удвоил преимущество "Вереса".

Но, на 72-й минуте Марьян Швед сократил преимущество ровенчан в счете, а в самой концовке, на 87-й минуте, Леонид Акулинин

Таким образом, команды ничьей завершили осеннюю часть чемпионата Премьер-лиги.