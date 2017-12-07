Порошенко поздравил "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов

13:12, 07 декабря 2017
Футбол
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Президент Украины отметил успех сильнейшей команды страны в самом престижном еврокубке.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил донецкий "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги чемпионов на своей странице в Twitter.

"Поздравляю "Шахтер" с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов", - написал президент.

"Продолжаем за вас болеть!", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 2:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала.  

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Теги: #Порошенко поздравил Шахтер#Шахтер - Манчестер Сити Лига чемпионов