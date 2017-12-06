"Ливерпуль" избил на своем поле "Спартак" со счетом 7:0, похоронив шансы чемпиона России на плей-офф (результаты всех матчей)
Самый крупный счет текущего сезона Лиги чемпионов зафиксирован на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.
Сегодня еще восемью матчами в Европе завершился групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Самый крупный счет был зафиксирован в поединке "Ливерпуль" - "Спартак". Разгром чемпиона России со счетом 7:0! Хет-трик записал в свой актив Коутиньо. Таким образом, российская команда оказалась третьей лишней, а в 1/8 финала пробились из этой группы "Ливерпуль" и "Севилья".
Английская Премьер-лига стала первым чемпионатом, который делегировал сразу пять команд в плей-офф Лиги чемпионов ("Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси").
Напомним, "Шахтер" обыграл "Манчестер Сити" и занял второе место в своей группе. Конкурент горняков за путевку в плей-офф "Наполи" проиграл в Роттердаме.
Группа E
"Марибор" - "Севилья" - 1:1
"Ливерпуль" - "Спартак" - 7:0
Группа F
"ШАХТЕР" - "Манчестер Сити" - 2:1
"Фейеноорд" - "Наполи" - 2:1
Группа G
"Лейпциг" - "Бешикташ" - 1:2
"Порту" - "Монако" - 5:2
Группа H
"Тоттенхэм" - АПОЕЛ - 3:0
"Реал" - "Боруссия" - 3:2