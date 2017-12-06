Футболист "Динамо" Цыганков: нам надо уделить больше внимания обороне

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о предстоящем матче с «Партизаном», который пройдет 7 декабря.

«Мы всегда ставим перед собой только высшие цели, и, независимо от раскладов должны занимать первое место.

Читайте такжеТренер "Динамо" Хацкевич: когда Гармаш попадает в такие ситуации, то концентрируется еще большеНам надо уделить больше внимания обороне, сыграть внимательнее, а также правильно выходить в атаку, использовать свои моменты.

Сейчас у нас тренировок как таковых нет, все время посвящается восстановлению. Думаю, все успели восстановиться. Завтра будем стараться победить», – сказал Цыганков.

Отметим, что матч "Динамо" - "Партизан" состоится завтра на НСК "Олимпиский". Начало - в 20.00.