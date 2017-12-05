В матче "Динамо" с "Партизаном" не сыграют Мбокани и Вида

В заключительном поединке группового этапа Лиги Европы против сербского "Олимпика" киевское "Динамо" сыграет, скорее всего, без ведущего форварда Дьемерси Мбокани. Конголезец в матче против «Мариуполя» (5:1) получил мышечную травму и был заменен на 40-й минуте.

Читайте такжеАвто игрока "Динамо" Гармаша обстреляли: полиции стали известны детали (видео)31-летний форвард проводит реабилитацию под наблюдением врачей, сообщает официальный сайт "Динамо".

Также известно, что матч против «Партизана» пропустит из-за травмы Домагой Вида.

Матч "Динамо" - "Партизан" состоится в четверг на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 20.00.