Игроки "Шахтера": не очень нравится, когда людей делят на правильных украинцев и неправильных

После матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу "Шахтер" - "Верес" игроки донецкой команды прокомментировали события последних дней, связанный со скандалом после матча Премьер-лиги "Олимпик" - "Шахтер", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Тарас Степаненко, полузащитник:

– Мне не очень нравится, когда людей делят на правильных украинцев и неправильных. То есть когда тебе говорят, что ты не надел футболку и за это тебя лишат гражданства или выгонят из страны, притом что я являюсь игроком национальной сборной Украины с 17 лет и пою гимн с 17 лет. Если рассуждать о патриотизме, то я, как гражданин Украины, получаю зарплату и плачу с нее налоги, которые идут на оплату труда наших военных, учителей, врачей, на то, чтобы строились дороги… И я думаю, что я один уплатил больше налогов, чем все «Динамо» (Киев) вместе взятое. Поэтому тут надо смотреть на патриотизм так: то ли купить футболку за 200 гривен, то ли уплатить налоги. Ведь все мы знаем, что украинцы, которые играют в топ-клубах, не бедные люди. Каждый из нас помогает по возможности и это не афиширует. Кто, сколько и кому передал денег – никто это не выносит на суд общественности. Не надо делать из патриотизма бизнес. Каждый украинец в нашей команде – патриот. Мы любим свою страну, защищаем ее цвета, и не надо из-за футболки делать нас изгоями общества.

Читайте такжеИгроки "Шахтера" Степаненко, Кривцов и Худжамов помогали воинам АТО - известная телеведущаяМы доказываем своим делом на поле, какие мы патриоты. Своей работой делаем так, чтобы нашу страну знали во всем мире

Андрей Пятов, голкипер:

– Сегодняшняя акция была согласована с Федерацией футбола Украины и прошла на соответствующем уровне. Хочу пожелать нашим Вооруженным силам стать еще мощнее и стабильнее, как и нашему государству. Необходимо выходить на новый уровень, чтобы у нас была сильная армия и сильная независимая страна. А по поводу вчерашнего инцидента, то я все сказал этим ребятам, а сегодня хочу добавить одно: они не должны прикрываться патриотизмом, предъявляя претензии нам, футболистам, которые играют за сборную Украины. Мы доказываем своим делом на поле, какие мы патриоты. Своей работой делаем так, чтобы нашу страну знали во всем мире. Хорошо мы выполняем эту работу или плохо, пусть разбирают тренеры и журналисты. Что касается патриотизма, то у нас каждый человек сам знает, кому и как помогать. И мы это делаем. Прежде чем заявлять, что мы ничего не предпринимаем, нужно уточнять, а потом уже говорить. Хочу, чтобы они не пользовались этим, не прикрывались своим патриотизмом и не лезли в футбол. Каждый должен заниматься своим делом и только так делать нашу страну более стабильной и независимой.

Как сообщал УНИАН, ранее ФК "Шахтер" обвинили в том, что команда перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" запретила детям, сопровождавшим игроков при выходе на поле одевать футболки с надписью "Мій тато - герой".

Позднее "Шахтер" опроверг свою причастность к якобы имевшему место инциденту, сославшись на статус гостевой команды, которая не имеет никакого отношения к организации матча и событий вокруг матча.