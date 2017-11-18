Дубль Мбокани принес "Динамо" победу над "Зиркой"

В Кропивницком завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Зирка" принимала киевское "Динамо" и проиграла сопернику, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 0:2.

Киевляне решили судьбу матча в середине первого тайма.

На 23-й минуте после навеса с углового Дьемерси Мбокани головой пробил не очень удачно, но мяч попал в ногу защитнику и залетел в ворота. А спустя 8 минут, на 31-й, Морозюк с правого фланга сделал высокий навес на дальнюю штангу и Мбокани головой точно пробил в противоход голкиперу и сделал дубль.

После перерыва киевляне умело контролировали ход матча и спокойно довели игру до победы.

Таким образом, "Динамо" сократило отставание от донецкого "Шахтера" (32 очки против 36), а "Зирка" с 14 баллами продолжает делит 9-10 места в таблице с львовскими "Карпатами".