На момент гибели Пелешенко было 30 лет.

На войне погиб украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко. Об этом сообщил государственный тренер сборной Украины по тяжелой атлетике Виктор Слободянюк на своей странице в Facebook.

"Война забирает лучших... Защищая Украину от захватчиков, сегодня, 6 мая, героически погиб заслуженный мастер спорта Украины, двукратный чемпион Европы (2016, 2017), участник Олимпийских игр по тяжелой атлетике Александр Пелешенко", - написал он.

На момент гибели Пелешенко было 30 лет, в ВСУ он мобилизовался с началом полномасштабного вторжения.

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Пелешенко был чемпионом Европы по тяжелой атлетике в 2016-м и 2017 годах. Был участником Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место.

Ранее сообщалось о гибели на фронте бывшего гандболиста Сергея Чуприны. Также на войне погиб многократный чемпион, профессиональный гребец Дмитрий Губанов, который был бронзовым призером чемпионата Европы.

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