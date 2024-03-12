Речь идет о бронзовом призере чемпионата Европы.

Олимпийская семья Украины потеряла многократного чемпиона, профессионального гребца Дмитрия Губанова, который является бронзовым призером чемпионата Европы.

28-летний мастер спорта с начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ. Он защищал государство в самых горячих точках востока Украины и исчез 2 августа 2023 года. Сегодня НОК Украины официально констатировал его смерть.

"К сожалению о его гибели стало известно только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды. У Дмитрия осталась любимая жена и дочь", - отметила олимпийская команда.

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Там выразили соболезнования всем друзьям, близким и знакомым Дмитрия. Украинцы в комментариях к сообщению НОК отметили, что он навсегда останется в сердце всей нации, а также пообещали оккупантам месть.

"Навсегда в сердце и душе. О тебе память сохраним. И славу твою в величии!!!" - написал один из пользователей.

Больше о Дмитрии Губанове

Губанов - профессиональный украинский спортсмен родом из Николаевской области. Он с детства занимался академической греблей и за период своей спортивной карьеры смог завоевать "бронзу" на чемпионате Европы среди юниоров (до 19 лет). Также Губанов стал финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Украинец обладал званием мастера спорта, его профессиональный путь сопровождала тренер Валентина Буравкова. Губанов стал в ряды ВСУ в 2022 году, в начале полномасштабной.

Перед Новым годом Украина потеряла известного баскетболиста

Как известно, Украина на войне теряет лучших людей. Немало известных личностей и талантливых украинцев взяли в руки оружие и присоединились к армии после наступления РФ, и немало уже наша нация потеряла - и на поле боя, и в результате ракетных ударов РФ.

В частности, перед Новым годом стало известно о смерти мастера спорта международного класса, баскетболиста Виктора Кобзистого. Его убило при взрыве на улице Гната Хоткевича (Львовская область) в рамках очередного ракетного удара РФ.

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