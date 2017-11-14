Молодежная сборная Украины обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2019

В Перте (Шотландия) завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2019 среди молодежных команд (U-21), в котором сборная Украины обыграла команду Шотландии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:2.

Первый голевой момент в этом матче произошел на 45+1 минуте, когда Андрей Борячук нанес точный удар по воротам соперника.

А в самой концовке игры, в добавленное время уже ко второму тайму, на 90+4 минуте, Виктор Коваленко забил второй гол сборной Украины, укрепив преимущество гостей.

Таким образом, после 5-ти туров группового этапа соревнований - половина игр - на счету нашей команды 8 очков и она делит 2-3 место со сборной Нидерландов, отставая от лидера турнира - команды Англии - на 5 баллов (13).

Остальные матчи отборочного турнира в Группе 4 пройдут в 2018-м году.