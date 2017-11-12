Сборная Швейцарии прошла Северную Ирландию и сыграет на чемпионате мира-2018

В швейцарском Базеле на стадионе "Санкт-Якоб Парк" состоялся стыковой поединок плей-офф в квалификации чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборные Швейцарии и Северной Ирландии сыграли вничью - 0:0, и, с учетом победы швейцарской сборной на выезде в первой игре (1:0), победителем двухматчевого противостояния стала именно Швейцария.

Самый реальный шанс вырвать путевку на мундиаль североирландцы упустили уже в компенсированное время, когда после удара головой Эванса мяч едва не пересек линию ворот хозяев. Гол сборной Северной Ирландии перевел бы игру в овертайм, однако швейцарцы сохранили ворота в неприкосновенности, и, таким образом, вышли на ЧМ-2018.

Швейцарцы стали первой командой, которые преодолели стадию плей-офф в европейской квалификации.

Напомним, в других матчах плей-офф должны сыграть также Греция - Хорватия (этот матч состоится сегодня), Италия - Швеция и Ирландия - Дания.