Ротань: я немного ошалел от поля "Арены-Львов"

Игрок сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что очень недоволен состоянием поля на «Арене Львов» перед матчем со Словакией, сообщает телеканал Футбол.

- Поле не лучшего качества, я даже немножко ошалел. Потому что здесь всегда поле было классное. Сейчас здесь «Шахтер» не играет, наверное, он ухаживал за полем. Видно, что поле не в лучшем состоянии.

Как соообщал УНИАН, сегодня во Львове состоится товарищеский матч футбольных сборных Украина - Словакия. Начало игры в 20:00.