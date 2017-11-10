Ротань: я немного ошалел от поля "Арены-Львов"
16:47, 10 ноября 2017Футбол
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Газон стадиона находится в неудовлетворительном состоянии.
Руслан Ротань ужаснулся качеству поля во Львове / euro2016.ffu.org.ua
Игрок сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что очень недоволен состоянием поля на «Арене Львов» перед матчем со Словакией, сообщает телеканал Футбол.
- Поле не лучшего качества, я даже немножко ошалел. Потому что здесь всегда поле было классное. Сейчас здесь «Шахтер» не играет, наверное, он ухаживал за полем. Видно, что поле не в лучшем состоянии.
Как соообщал УНИАН, сегодня во Львове состоится товарищеский матч футбольных сборных Украина - Словакия. Начало игры в 20:00.
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