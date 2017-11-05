"Динамо" прервало 5-матчевую серию без побед, обыграв "Ворсклу" (видео)

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" состоялся поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" обыграло "Ворсклу" со счетом 2:1.

На 26-й минуте счет в матче открыл Мораес. Мбокани после навеса со штрафного классно сбросил на Буяльского, удар Виталия отразил голкипер гостей Ткаченко, но первым на добивании был Мораес.

Уже на 30-й минуте Виталий Буяльский забил второй гол хозяев. Гармаш классно подал с правого фланга точно на голову Буяльскому, а тот отлично пробил в противоход вратарю головой.

Во втором тайме, на 58-й минуте Владимир Чеснаков сократил счет, беспрепятственно пробив головой после подачи углового.

Команды имели еще ряд моментов, в частности, Гонсалес после шикарной комбинации с участием Шепелева и Цыганкова пробил в перекладину из убойной позиции.

"Ворскла" продолжает серию из поражений, которая насчитывает уже четыре матча. А вот "Динамо" прервало черную полосу, которая включала в себя 5 игр без побед в УПЛ.