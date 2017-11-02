"Динамо" обыграло "Янг Бойз" и за два тура до конца группового этапа вышло в плей-офф Лиги Европы

В Берне на арене "Стад де Суисс" состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Швейцарский "Янг Бойз" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась с победным для киевского клуба счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом хозяев поля. Валидольный эпизод для болельщиков "Динамо" случился на 16-й минуте, когда дебютант еврокубков голкипер "Динамо" Георгий Бущан ошибся на выходе, Касим пробил головой в штангу, а повторный удар по воротам "бело-синих" прошел выше ворот.

В дальнейшем "Динамо" немного выравняло ситуацию на поле и также имело момент, но Мораес не воспользовался неразберихой в штрафной швейцарской команды.

Во второй половине встречи зрителям также скучать не доводилось. Отличный момент упустил Кравец, а в ворота "Динамо" был назначен свободный удар после того, как Бущан взял мяч в руки после паса назад от партнеров. Однако Сулеймани пробил мимо.

Звоночек для "Янг Бойз" прозвучал, когда Буяльский поразил чужие ворота, но гол не засчитали из-за офсайда. Однако уже через несколько минут, на 70-й, тот же Буяльский четко разобрался в штрафной площадке и отправил мяч в сетку. На этот раз арбитр указал на центр поля.

"Янг Бойз" устроил штурм ворот киевлян на последних минутах (хозяева подали 18 угловых!), но счет не изменился.

Победа "Динамо" позволила украинскому вице-чемпиону гарантировать участие в 1/16 финала Лиги Европы.