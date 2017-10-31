"Рома" разгромила "Челси" в центральной игре дня Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

Матч в Риме завершился со счетом 3:0.

В Европе состоялась первая половина матчей 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых итальянская "Рома" (Рим) обыграла лондонский "Челси", сообщает официальный сайт турнира. Матч завершился с крупным счетом 3:0 в пользу итальянского гранда. Лига чемпионов. 4-й тур. 31 октября. Группа А Манчестер Юнайтед - Бенфика - 2:0 Базель - ЦСКА - 1:2 Группа В ПСЖ - Андерлехт - 5:0 Селтик - Бавария - 1:2 Группа С Рома - Челси - 3:0 Атлетико - Карабах - 1:1 Группа D Олимпиакос - Барселона - 0:0 Спортинг - Ювентус - 1:1

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