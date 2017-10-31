"Рома" разгромила "Челси" в центральной игре дня Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

23:58, 31 октября 2017
Футбол
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Матч в Риме завершился со счетом 3:0.

В Европе состоялась первая половина матчей 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых итальянская "Рома" (Рим) обыграла лондонский "Челси", сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился с крупным счетом 3:0 в пользу итальянского гранда.

Лига чемпионов.

4-й тур. 31 октября.

Группа А

Манчестер Юнайтед - Бенфика - 2:0 

Базель - ЦСКА - 1:2

Группа В

ПСЖ - Андерлехт - 5:0

Селтик - Бавария - 1:2

Группа С

Рома - Челси - 3:0

Атлетико - Карабах - 1:1

Группа D

Олимпиакос - Барселона - 0:0

Спортинг - Ювентус - 1:1

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Теги: #Лига чемпионов результаты