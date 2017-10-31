"Рома" разгромила "Челси" в центральной игре дня Лиги чемпионов (результаты всех матчей)
23:58, 31 октября 2017Футбол
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Матч в Риме завершился со счетом 3:0.
"Рома" разгромила "Челси" в матче Лиги чемпионов / Reuters
В Европе состоялась первая половина матчей 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в центральном из которых итальянская "Рома" (Рим) обыграла лондонский "Челси", сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился с крупным счетом 3:0 в пользу итальянского гранда.
Лига чемпионов.
4-й тур. 31 октября.
Группа А
Манчестер Юнайтед - Бенфика - 2:0
Базель - ЦСКА - 1:2
Группа В
ПСЖ - Андерлехт - 5:0
Селтик - Бавария - 1:2
Группа С
Рома - Челси - 3:0
Атлетико - Карабах - 1:1
Группа D
Олимпиакос - Барселона - 0:0
Спортинг - Ювентус - 1:1
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