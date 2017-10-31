"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале Кубка Украины

13:12, 31 октября 2017
Футбол
620

Киевляне сыграют с черниговской "Десной", а "Шахтеру" предстоит матч с "Вересом".

Кубок Украины / cup.sport.ua

В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины по футболу сезона-2017/18, сообщает официальная страница ФФУ в Facebook. Процедуру жеребьевки провели экс-футболисты национальной сборной Украины Сергей Нагорняк и Владислав Ващук.

В результате "слепого" жребия образовались следующие четыре пары четвертьфиналистов:

"Ворскла" - "Мариуполь"

"Десна" - "Динамо"

"Шахтер" - "Верес"

"Львов" - "Днепр-1"

Базовым днем четвертьфинальных матчей назначено 29 ноября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
Теги: #Кубок Украины 1/4 финала