"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале Кубка Украины
13:12, 31 октября 2017Футбол
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Киевляне сыграют с черниговской "Десной", а "Шахтеру" предстоит матч с "Вересом".
Кубок Украины / cup.sport.ua
В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины по футболу сезона-2017/18, сообщает официальная страница ФФУ в Facebook. Процедуру жеребьевки провели экс-футболисты национальной сборной Украины Сергей Нагорняк и Владислав Ващук.
В результате "слепого" жребия образовались следующие четыре пары четвертьфиналистов:
"Ворскла" - "Мариуполь"
"Десна" - "Динамо"
"Шахтер" - "Верес"
"Львов" - "Днепр-1"
Базовым днем четвертьфинальных матчей назначено 29 ноября.
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