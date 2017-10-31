"Динамо" избежало встречи с "Мариуполем" в четвертьфинале Кубка Украины

Киевляне сыграют с черниговской "Десной", а "Шахтеру" предстоит матч с "Вересом".

В Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Украины по футболу сезона-2017/18, сообщает официальная страница ФФУ в Facebook. Процедуру жеребьевки провели экс-футболисты национальной сборной Украины Сергей Нагорняк и Владислав Ващук. В результате "слепого" жребия образовались следующие четыре пары четвертьфиналистов: "Ворскла" - "Мариуполь" "Десна" - "Динамо" "Шахтер" - "Верес" "Львов" - "Днепр-1" Базовым днем четвертьфинальных матчей назначено 29 ноября.

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