"Динамо" хочет подписать контракт с 18-летним талантом из Румынии

Киевское «Динамо» рассчитывает подписать атакующего полузащитника румынского клуба «Ботошани». Об этом сообщает издание prosport.ro.

Киевляне предложили 1,5 миллиона евро за 18-летнего хавбека Олимпиу Моруцана, но документы о переходе пока не подписаны. При этом, президент «Ботошани» Валериу Ифтиме заявил, то готов отпустить игрока в Киев:

«У меня есть хорошее предложение по Моруцану, надеюсь, летом он покинет клуб. Он еще ребенок, который нуждается в помощи, внимании и новых вызовах. У нас есть крайний срок для ответа нашим партнерам из киевского «Динамо».

В текущем сезоне Моруцан сыграл 12 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. На данный момент его команда занимает четвертое место в чемпионате Румынии.