Андрею Шевченко грозит штраф за поддержку Каладзе на выборах в Грузии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в небольшой скандал, связанный с избранием его друга и бывшего партнера по "Динамо" и "Милану" Кахой Каладзе мэром Тбилиси. Об этом пишет Трибуна.

За три недели до выборов Шевченко приехал в Тбилиси на благотворительный матч и между делом сказал: «Я очень рад быть здесь. Желаю удачи моему другу Кахи Каладзе. Я уверен, что он будет хорошим мэром».

В итоге на Шевченко пожаловались в грузинский ЦИК – все дело в том, что, согласно закону, иностранные граждане не могут участвовать в агитации. Теперь Шевченко грозит штраф в 2000 лари (около 800 долларов).

Как вчера сообщал УНИАН, экс-футболист киевского "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе победил на выборах в грузинской столице, набрав 51,06% голосов. Мэр Тбилиси избирается путем всеобщего голосования сроком на четыре года.