Беринчик, ставший чемпионом мира по боксу в легком весе, провел 19 поединков без поражения

Беринчик провел в ринге 19 профессиональных поединков без единого поражения, а 9 из них завершил досрочно.

В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего, США, состоялся бой за пояс WBO в легком весе между украинцем Денисом Беринчиком и мексиканцем Эмануэлем Наваретте.

Украинский боксер избрал тактику коротких комбинаций, однако в середине боя пропустил сильный апперкот. Впрочем, под завершение поединка украинец вернул себе инициативу. В восьмом раунде он провел серию успешных атак и заставил соперника опереться на канаты. Бой длился все 12 раундов, победителя определяли судьи.

Для соперника Дениса этот поединок за чемпионский статус был уже четвертым. А Беринчик получил свой пояс с первого раза. Таким образом, он стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу.

Как известно, Беринчик провел в ринге 19 профессиональных поединков без поражений, а 9 из них завершил досрочно.