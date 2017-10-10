В 30-ке претендентов на звание лучшего игрока мира один хорват и ни одного украинца

Журнал France Football опубликовал имена тридцати номинантов, которые будут бороться за "Золотой мяч" по итогам 2017 года.

Претендовать на награду лучшему футболисту мира будут следующие игроки:

Неймар (ПСЖ, Бразилия)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Марсело ("Реал", Бразилия)

Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина)

Н'голо Канте ("Челси", Франция)

Луис Суарес ("Барселона", Уругвай)

Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль", Бразилия)

Дрис Мертенс ("Наполи", Бельгия)

Серхио Рамос ("Реал", Испания)

Ян Облак ("Атлетико", Словения)

Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания)

Роберт Левандовски ("Бавария", Польша)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Эдин Джеко ("Рома", Босния и Герцеговина)

Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция)

Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия)

Тони Кроос ("Реал", Германия)

Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал)

Радамель Фалькао ("Монако", Колумбия)

Лионель Месси ("Барселона", Аргентина)

Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия", Габон)

Карим Бензема ("Реал", Франция)

Матс Хуммельс ("Бавария", Германия)

Эдинсон Кавани (ПСЖ, Уругвай)

Эден Азар ("Челси", Бельгия)

Леонардо Бонуччи ("Милан", Италия)

Криштиану Роналду ("Реал", Португалия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Иско ("Реал", Испания)

Отметим, что с прошлого года France Football отказался от сотрудничества с ФИФА и вновь будет вручать награду самостоятельно. Лучший футболист мира определяется путем голосования журналистов разных стран.

В 2016 году лучшим футболистом мира стал португалец Криштиану Роанлду.