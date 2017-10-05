Сборные Германии и Англии досрочно вышли на чемпионат мира-2018

Сегодня вечером в Европе состоялись девять поединков в рамках 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ряд матчей завершился с разгромным счетом. Так, сборная Норвегии деклассировала в гостях команду Сан-Марино (8:0), а сборная Польши разгромила команду Армении - 6:1.

Сборная Германии обыграла со счетом 3:1 Северную Ирландию и вышла на чемпионат мира. Такого же успеха добились англичане. Гол Харри Кейна на 90+4-й минуте в ворота Словении принес британцам победу и досрочную путевку на мундиаль.

Группа C

Азербайджан – Чехия 1:2

Сан-Марино – Норвегия 0:8

Северная Ирландия – Германия 1:3

Группа E

Армения – Польша 1:6

Черногория – Дания 0:1

Румыния – Казахстан 3:1

Группа F

Мальта – Литва 1:1

Шотландия – Словакия 1:0

Англия – Словения 1:0

Таким образом, сборные Германии и Англии досрочно завоевали первые места в своих группах и вышли в финальную часть чемпионата мира.