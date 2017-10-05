Сборные Германии и Англии досрочно вышли на чемпионат мира-2018
Состоялись матчи в трех группах европейской квалификации ЧМ-2018.
Сегодня вечером в Европе состоялись девять поединков в рамках 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Ряд матчей завершился с разгромным счетом. Так, сборная Норвегии деклассировала в гостях команду Сан-Марино (8:0), а сборная Польши разгромила команду Армении - 6:1.
Сборная Германии обыграла со счетом 3:1 Северную Ирландию и вышла на чемпионат мира. Такого же успеха добились англичане. Гол Харри Кейна на 90+4-й минуте в ворота Словении принес британцам победу и досрочную путевку на мундиаль.
Группа C
Азербайджан – Чехия 1:2
Сан-Марино – Норвегия 0:8
Северная Ирландия – Германия 1:3
Группа E
Армения – Польша 1:6
Черногория – Дания 0:1
Румыния – Казахстан 3:1
Группа F
Мальта – Литва 1:1
Шотландия – Словакия 1:0
Англия – Словения 1:0
Таким образом, сборные Германии и Англии досрочно завоевали первые места в своих группах и вышли в финальную часть чемпионата мира.