Защитник сборной Испании Пике проголосовал на референдуме в Каталонии

Защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике пришел на референдум, против которого выступает Мадрид. Футболист проголосовал за независимость Каталонии.

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Фотографией с участка он поделился в Twitter. "Я уже проголосовал. Вместе мы являемся неудержимой защитой демократии", - написал Пике.

Как сообщал УНИАН, ранее футбольный клуб "Барселона" выступил с заявлением о возможном отделении Каталонии от Испании.

Между тем, в правительстве Каталонии заявили, что в результате действий полиции во время референдума за независимость региона пострадали по меньшей мере 337 человек.

1 октября, в Каталонии проходит референдум о независимости региона. Данный референдум центральная власть Испании признала нелегитимным.

Испанская полиция с открытием участков начала жестко противодействовать избирательному процессу, изымая урны для голосования и бюллетени. На некоторых участках произошли столкновения правоохранителей с активистами. Насилие против сторонников референдума раскритиковал премьер-министр Каталонии Карлес Пучдемон. По его словам, испанская полиция в ответ на "избирательные урны, бюллетени и школы" применяет "дубинки и резиновые пули".

По данным правительства Каталонии, несмотря на активное противодействие полиции, в регионе работают около 73% избирательных участков.