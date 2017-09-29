"Шахтер" подтвердил получение Марлосом украинского гражданства
18:01, 29 сентября 2017Футбол
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Соответствующий пост в Facebook разместил гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин.
Марлос получил украинское гражданство / facebook.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил документ, подтвержадюищий гражданство Украины, сообщил на своей страничке в Facebook генеральный директор клуба Сергей Палкин.
Читайте такжеЧемпионка мира среди юниоров биатлонистка Блашко получила украинское гражданство Гендирекор горняков разместил фото, на котором Марлос запечатлен с документом и подписал его: "Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше".
Как сообщал УНИАН, накануне ряд СМИ обнародовал информацию о том, что президент Украины подписал указ про присвоение украиснкого гражданства футболисту. Официального подтверждения этой информации не последовало.
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