"Шахтер" подтвердил получение Марлосом украинского гражданства

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос получил документ, подтвержадюищий гражданство Украины, сообщил на своей страничке в Facebook генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Читайте такжеЧемпионка мира среди юниоров биатлонистка Блашко получила украинское гражданство Гендирекор горняков разместил фото, на котором Марлос запечатлен с документом и подписал его: "Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше".

Как сообщал УНИАН, накануне ряд СМИ обнародовал информацию о том, что президент Украины подписал указ про присвоение украиснкого гражданства футболисту. Официального подтверждения этой информации не последовало.