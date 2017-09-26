"Боруссия" проиграла "Реалу" в Лиге чемпионов (результаты всех игр)
Состоялась первая половина матчей 2-го тура Лиги чемпионов.
Во вторник в Европе состоялись 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов, центральным из которых был матч в Дортмунде, где немецкая "Боруссия" принимала испанский "Реал" из Мадрида. Как сообщает официальный сайт соревнований, команда Андрея Ярмоленко потерпела поражение - 1:3. При этом украинец провел на поле всю игру.
В Дортмунде мадридцы открыли счет на 18-й минуте, потом удвоили преимущество на 50-й и спокойно довели игру до победы. Дубль на счету неповторимого Роналду.
Лига чемпионов. 26 сентября.
Результаты всех матчей
АПОЭЛ - Тоттенхэм - 0:3
Боруссия Д. - Реал - 1:3
Монако - Порту - 0:3
Бешикташ - Лейпциг - 2:0
Манчестер Сити - Шахтер - 2:0
Наполи - Фейеноорд - 3:1
Спартак - Ливерпуль - 1:1
Севилья - Марибор - 3:0