"Боруссия" проиграла "Реалу" в Лиге чемпионов (результаты всех игр)

Во вторник в Европе состоялись 8 матчей группового этапа Лиги чемпионов, центральным из которых был матч в Дортмунде, где немецкая "Боруссия" принимала испанский "Реал" из Мадрида. Как сообщает официальный сайт соревнований, команда Андрея Ярмоленко потерпела поражение - 1:3. При этом украинец провел на поле всю игру.

В Дортмунде мадридцы открыли счет на 18-й минуте, потом удвоили преимущество на 50-й и спокойно довели игру до победы. Дубль на счету неповторимого Роналду.

Лига чемпионов. 26 сентября.

Результаты всех матчей

АПОЭЛ - Тоттенхэм - 0:3

Боруссия Д. - Реал - 1:3

Монако - Порту - 0:3

Бешикташ - Лейпциг - 2:0

Манчестер Сити - Шахтер - 2:0

Наполи - Фейеноорд - 3:1

Спартак - Ливерпуль - 1:1

Севилья - Марибор - 3:0