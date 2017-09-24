"Мариуполь" после увольнения Севидова потерял очки в матче с "Александрией"
18:59, 24 сентября 2017Футбол
4
На протяжении почти всего поединка мариупольцы проигрывали, но спаслись за 5 минут до конца встречи.
"Мариуполь" - "Александрия" - 1:1 / facebook.com/mariupolfc
В Мариуполе состоялся еще один поединок 10-го тура футбольной Премьер-лиги. Хозяева - ФК "Мариуполь" - сыграли вничью 1:1 с "Александрией", сообщает официальный сайт УПЛ.
На 28-й минуте гости вышли вперед. Старенький головой сбросил мяч на Грицука, и тот в падении в прыжке отправил мяч в ворота.
После перерыва инициативой владели футболисты "Мариуполя", но сумели забить только однажды. На 86-й минуте после розыгрыша углового Яворский также в падении точно пробил головой, установив окончательный счет - 1:1.
Отметим, что "Мариуполь" проводил первый поединок после увольнения Александра Севидова. Напомним, что командой руководит новый тренер Александр Бабич.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter