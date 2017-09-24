"Мариуполь" после увольнения Севидова потерял очки в матче с "Александрией"

В Мариуполе состоялся еще один поединок 10-го тура футбольной Премьер-лиги. Хозяева - ФК "Мариуполь" - сыграли вничью 1:1 с "Александрией", сообщает официальный сайт УПЛ.

На 28-й минуте гости вышли вперед. Старенький головой сбросил мяч на Грицука, и тот в падении в прыжке отправил мяч в ворота.

После перерыва инициативой владели футболисты "Мариуполя", но сумели забить только однажды. На 86-й минуте после розыгрыша углового Яворский также в падении точно пробил головой, установив окончательный счет - 1:1.

Отметим, что "Мариуполь" проводил первый поединок после увольнения Александра Севидова. Напомним, что командой руководит новый тренер Александр Бабич.