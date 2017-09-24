Ярмоленко пропустил тренировку "Боруссии"
14:16, 24 сентября 2017Футбол
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Накануне украинец впервые за все время не вышел на поле в официальном матче команды.
Ярмоленко пропустил тренировку в "Боруссии" / facebook.com/BVB.News
Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко пропустил воскресную тренировку команды. Об этом сообщил твиттер Ruhr Nachrichten BVB.
Training der #BVB-Reservisten läuft. Ohne #Yarmolenko. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/cP9P0hStoz— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 24 вересня 2017 р.
Причины отсутствия украинца пока неизвестны.
Отметим, что тренировку также пропустили игроки, которые участвовали во вчерашнем матче с «Боруссией» (Менхенгладбах).
Напомним, вчера Ярмоленко впервые в сезоне не вышел на поле в матче своей новой команды.
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