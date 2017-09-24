Ярмоленко пропустил тренировку "Боруссии"

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко пропустил воскресную тренировку команды. Об этом сообщил твиттер Ruhr Nachrichten BVB.

Причины отсутствия украинца пока неизвестны.

Отметим, что тренировку также пропустили игроки, которые участвовали во вчерашнем матче с «Боруссией» (Менхенгладбах).

Напомним, вчера Ярмоленко впервые в сезоне не вышел на поле в матче своей новой команды.