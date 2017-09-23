Дортмундская "Боруссия" без Ярмоленко разгромила одноклубников из Менхенгладбаха

В Дортмунде завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, где футболисты "Боруссии" принимали одноклубников из Менхенгладбаха и разгромили соперника со счетом 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский легионер команды Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче.

"Боруссия" сейчас проводит в среднем по два матча в неделю и тренерский штраб прибегает к ротации. Несмотря на то, что Ярмоленко отлично зарекомендовал себя в предыдущих матчах, игрока решили оставить на скамейке запасных. Видимо, с прицелом на предстоящие матчи Лиги чемпионов.

Сегодня шесть голов в ворота "Боруссии" (Менхенгладбах) забивали Максимилиан Филипп (дубль), Пьер-Эмерик Обамеянг (хет-трик) и Юлиан Вайгл.

В текущей турнирной таблице "Боруссия" уверенно лидирует после 6 игр - 5 побед при 1 ничьей, 16 очков, разница мячей - 19:1.