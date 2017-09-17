Онлайн-видеотрансляция, "Заря" - "Карпаты": Премьер-лига, 9 тур

В Запорожье сегодня состоится матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" примет львовские "Карпаты", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые на данный момент занимают в турнирной таблице УПЛ 7-е и 11-е места.

Если "Карпаты" в последние годы уже приучили своих болельщиков к борьбе за выживание в элитной лиге чемпионата Украины, то "Заря" все это время была в числе лидеров украинского футбола и подумывала даже о борьбе за 2-е место и выступления в Лиге чемпионов.

Старт нынешнего сезона в исполнении луганчан стал настоящей сенсацией со знаком минус - 2 победы при 2 ничьих и 4 поражениях - 8 очков. К тому же, команда проиграла стартовый матч группового этапа Лиги Европы на своем поле номинальному аутсайдеру группы шведскому "Эстерсунду" - 0:2, заняв место того самого аутсайдера.

В сегодняшнем матче очки крайне необходимы и одной, и другой команде. Вот только "Зарю" назвать фаворитом в этом матче уже никак нельзя.

Игра "Заря" - "Карпаты" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 17.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.