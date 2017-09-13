Игрок "Ювентуса" показал неприличный жест фанатам "Барселоны" (видео)

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не смог отличиться забитым голом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3), но зато отличился неприличным жестом в адрес фанатов каталонской команды, сообщается на YouTube-канале Football TV.

Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару.

Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны».

Отметим, что это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».