Игрок "Ювентуса" показал неприличный жест фанатам "Барселоны" (видео)
12:50, 13 сентября 2017Футбол
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Раздосадованый Игуаин не смог сдержать эмоций после того, как покинул поле.
Игуаин не смог поразить ворота "Барселоны" / Reuters
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не смог отличиться забитым голом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3), но зато отличился неприличным жестом в адрес фанатов каталонской команды, сообщается на YouTube-канале Football TV.
Аргентинский форвард вышел в стартовом составе туринцев и отыграл 87 минут, после чего был заменён на Фабрицио Калигару.
Уходя с поля, Игуаин не сдержал эмоций и показал средний палец фанатам «Барселоны».
Отметим, что это был 21-й матч Гонсало против «Барселоны». На его счету три гола в ворота каталонцев, но все они были забиты ещё в период выступления форварда за «Реал».
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