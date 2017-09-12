"Карпаты" уволили тренера после позорного поражения 1:6
17:06, 12 сентября 2017Футбол
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Руководить командой будет Сергей Зайцев.
Серхио Наварро уволен с поста наставника "Карпат" / ФК "Карпаты"
Львовские «Карпаты» отправили Серхио Наварро в отставку с поста главного тренера команды, сообщает телеканал «Футбол 1».
Львовский клуб решили отказаться от услуг испанского специалиста после разгромного поражения от «Вереса» – 1:6. Таким образом, испанец Наварро проработал в «Карпатах» всего 88 дней.
Руководить командой будет Сергей Зайцев, которому помогут Михаил Дячук-Ставицкий и Владимир Безубяк.
Новый тренерский штаб «Карпаты» планируют представить завтра, 13 сентября.
Отметим, что львовяне занимают в турнирной таблице Премьер-лиги лишь 10-е место, имея 6 набранных очков.
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