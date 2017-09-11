КДК ФФУ засчитал "Динамо" техническое поражение в матче против "Мариуполя"

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ засчитал для киевского "Динамо" техническое поражение в матче против "Мариуполя". Об этом сообщает #FootballHub.

Сообщается также, что через 10 дней решение вступит в силу, если не будет подана апелляция.

Напомним, 27 августа "Динамо" приехало в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, мотивируя это опасностью для собственных футболистов, тренеров и болельщиков.

Как сообщал УНИАН, КДК ФФУ должен был принять решение по этому поединку 7 сентября, однако в связи с большим количеством документов, поступивших от "Динамо" и Премьер-лиги, перенес оглашение приговора на сегодня.