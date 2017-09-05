Сборная Исландии обыграла Украину в матче отборочного турнира ЧМ-2018

В Рейкьявике завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии обыграла команду Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда имела небольшое преимущество в первом тайме, но не сумела реализовать его. А после перерыва главным героем стал Гильфи Сигурдссон, сотворивший дубль на 47-й и 66-й минутах.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины вновь откатилась вниз в турнирной таблице Группы І. В параллельных матчах команда Турции обыграла сборную Хорватии (1:0), а Косово на своем поле проиграло Финляндии (0:1).

Группа І:

Хорватия - 16

Исландия - 16

Украина - 14

Турция - 14

Финляндия - 7

Косово - 1