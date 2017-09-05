Сборная Исландии обыграла Украину в матче отборочного турнира ЧМ-2018
Игра в Рейкьявике завершилась со счетом 2:0.
В Рейкьявике завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Исландии обыграла команду Украины, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша команда имела небольшое преимущество в первом тайме, но не сумела реализовать его. А после перерыва главным героем стал Гильфи Сигурдссон, сотворивший дубль на 47-й и 66-й минутах.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.
Таким образом, сборная Украины вновь откатилась вниз в турнирной таблице Группы І. В параллельных матчах команда Турции обыграла сборную Хорватии (1:0), а Косово на своем поле проиграло Финляндии (0:1).
Группа І:
Хорватия - 16
Исландия - 16
Украина - 14
Турция - 14
Финляндия - 7
Косово - 1