"Шахтер" добыл волевую победу над "Вересом"

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" состоялся поединок 7-го тура Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" в качестве хозяина поля принимал донецкий "Шахтер".

Действующий чемпион одержал победу со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Читайте такжеПшонка-стайл: теперь известно, в каких царских условиях живут в Киеве футболисты "Шахтера" (видео)Начало игры оказалось обескураживающим для горняков - они пропустили гол уже на 2-й минуте. Огорчил гостей Валерий Федорчук. В первом тайме "Верес" провел еще несколько смелых атак, но счет до перерыва не изменился.

Во второй половине встречи донецкий клуб полностью перехватил инициативу. На 54-й минуте Марлос не без помощи рикошета сравнял счет.

Тут же "Верес" снова мог выйти вперед, но Сергийчук попал в штангу. Судьба матча была решена на 88-й минуте. Дентиньо, вышедший на замену, получил пас в штрафной и пробил мимо вратаря.

"Шахтер" набрал 18 очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.