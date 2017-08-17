Комитет ФФУ по стадионам решил, что "Динамо" должно провести матч в Мариуполе

16:45, 17 августа 2017
Футбол
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Подразделение Федерации футбола Украины приняло решение по скандальному поединку.

footboom.com

Матч 7-го тура УПЛ «Мариуполь» – «Динамо» состоится в Мариуполе. Такое решение принял комитет ФФУ по вопросам стадионов, сообщил канал "Футбол 1".

Заседание продолжалось почти 4 часов. Члены комитета при принятии решения учли опыт проведения предыдущих матчей в Мариуполе, а также доводы Службы безопасности Украины, полиции Донецкой области, Донецкой областной военно-гражданской администрации.   

Матч состоится 27 августа на стадионе "Ильичевец".

Как сегодня утром сообщал УНИАН, встречу посетят представители ОБСЕ.

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Теги: #матч Мариуполь-Динамо#Динамо в Мариуполе