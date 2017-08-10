ФФУ удалила слова благодарности скандальному арбитру Юрию Ваксу

На сайте Комитета арбитров ФФУ исчезли слова благодарности скандальному судье Юрию Ваксу, который не будет больше работать в украинской федерации.

Ранее в новости о том, что Юрий Вакс завершает судейскую карьеру, были слова: «Комитет арбитров ФФУ принял его отставку и благодарит Юрия за самоотверженную работу на протяжении его судейской карьеры».

Тем не менее, сейчас в той же новости этих слов больше нет.

Читайте такжеСкандально известный крымский футбольный арбитр Вакс завершает карьеру в Украине Кроме того, информация о завершении карьеры не соответствует действительности. Юрий Вакс продолжит ее в оккупированном Крыму и 12 августа будет судить матч за «Суперкубок Премьер-лиги Крымского футбольного союза».

С ним в бригаде на этом матче будут работать Александр Дедов и Михаил Вериковский, а инспектором будет Олег Кочергин – все они ранее работали в ФФУ.

При этом работать на КФС можно вполне легально с точки зрения международных футбольных органов, ведь крымская федерация из-за оккупации Крыма находится в особом статусе УЕФА и даже получает средства на развитие футбола на полуострове, сообщает Sportarena.

Напомним, после оккупации Крыма Юрий Вакс и Анатолий Жабченко, несмотря на получение российского гражданства, продолжили работать арбитрами в украинском футболе, а в ФФУ стали числиться как жители Хмельницкого. Так длилось до тех пор, пока сайт «Миротворец», с которым плотно сотрудничают пограничная служба и СБУ, не внес обоих рефери в свою базу за нарушение законов Украины о пересечении границы с Крымом.

После этого Жабченко даже был назначен арбитром матча за Суперкубок Украины-2017 между "Шахтером" и "Динамо", но, сославшись на давление СМИ, дал самоотвод. Учитывая, что после этого он продолжал судить матчи квалификации еврокубков, дальнейшая судьба Жабченко в ФФУ пока неизвестна.