Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу установил "пивные" скамейки запасных

15:27, 27 июля 2017
Футбол
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Команда провела акцию вместе с известной чешской маркой пива "Гамбринус".

Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу "Виктория" из Пльзени установила "пивные" скамейки запасных на своем стадионе, сообщает в Twitter чешского клуба.

Скамейки в форме пивных банок были презентованы накануне.

Спонсором этой инициативы стала торговая марка "Гамбринус" - одного из самых известных чешских производителей пива. 

twitter.com/fcviktorkaplzen

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Теги: #Виктория Пльзень#пивные скамейки запасных