Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу установил "пивные" скамейки запасных
15:27, 27 июля 2017Футбол
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Команда провела акцию вместе с известной чешской маркой пива "Гамбринус".
"Пивные" скамейки будут постоянно напоминать о любимом напитке фанатов / twitter.com/fcviktorkaplzen
Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу "Виктория" из Пльзени установила "пивные" скамейки запасных на своем стадионе, сообщает в Twitter чешского клуба.
Скамейки в форме пивных банок были презентованы накануне.
Спонсором этой инициативы стала торговая марка "Гамбринус" - одного из самых известных чешских производителей пива.
twitter.com/fcviktorkaplzen
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