Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу установил "пивные" скамейки запасных

Команда провела акцию вместе с известной чешской маркой пива "Гамбринус".

Серебряный призер чемпионата Чехии по футболу "Виктория" из Пльзени установила "пивные" скамейки запасных на своем стадионе, сообщает в Twitter чешского клуба. Скамейки в форме пивных банок были презентованы накануне. Спонсором этой инициативы стала торговая марка "Гамбринус" - одного из самых известных чешских производителей пива.

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