"Карпаты" проиграли "Ворскле" в домашнем матче УПЛ

Во Львове завершился очередной матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимали полтавскую "Ворсклу" и уступили, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:3.

Команды активно начали матч, обменялись голами в первые 17 минут игры, а судьба матча была решена в начале второго тайма.

Уже на 5-й минуте счет в игре открыли гости - гол забил Юрий Коломоец. После навеса Ребенка со штрафного Шарпар головой прострелил вдоль ворот, и Коломоец спокойно переправил мяч в ворота. Впрочем, спустя 12 минут, на 17-й, счет сравнял Себастьян Рибас. После атаки правым флангом Худобяк сделал диагональную передачу, и Рибас, опередив защитников, отправил мяч в сетку. - 1:1

Судьба матча была решена на 49-й минуте игры, когда гол забил Вячеслав Шарпар. Игрок "Ворсклы" протащил мяч по центру, на входе в штрафную обыгрался в стенку с Коломойцем, после чего из района 11-тиметровой отметки спокойно поразил ворота - 2:1.

А уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, гол забил Владимир Одарюк, который первым был на добивании после розыгрыша штрафного и отправил мяч в сетку.

Таким образом, "Ворскла" набрала 3 очка в турнирной таблице и опередила "Карпаты", у которых по-прежнему в активе 1 очко.