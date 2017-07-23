"Барселона" обыграла "Ювентус", "Тоттенхем" сильнее ПСЖ на Международном Кубке чемпионов

В Ист-Рутерфорде и Орландо состоялись очередные матчи Международного Кубка чемпионов, в которых "Барселона" обыграла "Ювентус" (2:1), а "Тоттенхем" неожиданно оказался сильнее "Пари-Сен Жермена" (4:2), сообщает официальный сайт турнира.

В матче испанского и итальянского грандов все решилось в середине первого тайма, когда дважды, на 15-й и 26-й минутах, точные удары по воротам соперника нанес Неймар. Единственный ответный гол на 63-й минуте забил Кьелини, но спасти хотя бы ничью туринцы не смогли - 1:2.

Читайте такжеПСЖ обыграл "Рому" в стартовом матче предсезонного Международного Кубка чемпионовВ свою очередь, ПСЖ и "Тоттенхэм" устроили голевую перестрелку в первом тайме. На точный удар Кавани на 6-й минуте, англичане ответили голами Эриксена (11) и Дайера (18). А на 36-й минуте Пасторе вновь выровнял ситуацию на поле и на табло - 2:2. После перерыва, когда игра заметно успокоилась, забивали только англичане. В самой концовке игры, на 82-й минуте, отличился Алдервейрелд, а на 88-й - Кейн.

Как сообщал УНИАН, Международный кубок чемпионов проходит в США с 19 по 30 июля.