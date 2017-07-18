Аргентинец Раффо стал директором Академии ФК "Шахтер"

Аргентинец Хорхе Раффо возглавил Академию «Шахтера», сообщает официальный сайт донецкого футбольного клуба.

Клуб представит нового руководителя в среду, 19 июля.

Хорхе Оскар Раффо Хоффмейстер в качестве игрока выступал в командах «Бока Хуниорс», «Кильмес», «Унион де Санта Фе», «Атлетико Лос-Андес», «Депортиво Итальяно» (все – Аргентина), «Эндрахт Вервик» (Бельгия), «Сент-Омер» (Франция). По окончании игровой карьеры тренировал аргентинские «Альмиранте Браун» и «Атланту».

С 2002 по 2008 год – генеральный директор Центра подготовки футболистов CEFAR (Эль-Паломар, Буэнос-Айрес). С 2006-го возглавлял Академию «Барселоны» в Аргентине. С 2011 по 2017 год – спортивный директор Академии «Бока Хуниорс».