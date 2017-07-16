Тренер "Шахтера" Фонсека о Суперкубке: Мы просто оказались лучше

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека после матча за Суперкубок Украины с киевским "Динамо" прокомментировал игру, отметив что его подопечные были лучше соперника во многих показателях, сообщает официальный сайт горняков:

"Думаю, победа нашей команды была заслуженной. Мы прекрасно начали и забили быстрый гол. После этого действовали хорошо, хотя соперник среагировал и у него также были некоторые моменты. Во втором тайме мы полностью доминировали и контролировали игру. Однако не стоит забывать, что «Динамо» остается сильной командой, и нам всегда сложно в матчах с ней. Считаю, сегодня мы просто оказались лучше", - отметил Фонсека.

На вопрос, разнятся ли «Динамо» конца прошлого сезона и нынешнее, португальский специалист отметил: "Да, это две разные команды. Новый тренер всегда приходит с другими идеями. Ни в коем случае не говорю, лучше киевляне играют или хуже, поскольку никогда не провожу таких сравнений. Но стиль сегодняшнего «Динамо» отличается от состава Реброва".

Комментируя поведение болельщиков Фонсека отметил: "Футбол на таких стадионах красив. Для нас всегда большая честь выступать на аренах с такой атмосферой. Понятно, когда люди перебарщивают, все уже не столь хорошо. Однако я хочу говорить лишь о позитивном. Могу оценить только великолепную атмосферу, царившую на стадионе. Думаю, болельщикам, которые пришли посмотреть на две лучшие команды, поединок понравился. Это самое главное. Футбол – это отличное зрелище!"

Говоря о том, что «Динамо» вскоре предстоит встретиться со швейцарским «Янг Бойз», коиторому "Шахтер" уступил год назад в квалификации Лиги чемпионов, Фонсека заметил: "Очень грустно сейчас о таком вспоминать. Я уже давным-давно забыл об этом. С «Янг Бойз» играть непросто. Не знаю, отличается ли нынешняя команда от той, с которой встретились мы. Чего я могу пожелать «Динамо» в этом противостоянии – самой большой удачи".

Говоря о потенциале для роста своей команды, португалец заметил: "Если мы успокаиваемся, это плохой знак. Мы каждый день работаем, чтобы быть лучше. В футболе всегда важно улучшать свою игру, и именно в этом направлении мы будем двигаться. Место для роста есть постоянно".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" обыграл "Динамо" в Одессе в матче-открытии нового сезона со счетом 2:0.