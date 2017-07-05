Диего Марадона взорвал соцсети, пройдя "русское крещение" стаканом водки (видео)
13:39, 05 июля 2017Футбол
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Пользователи в шутку назвали это "современной версией Руки бога".
Диего Марадона / AP Photo
Легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона во время своего пребывания в России в самолете показал, как умеет пить водку с локтя.
Видео, где Марадона откровенно пьет, появилось в социальной сети Facebook. Пользователи в шутку назвали это "Рука бога Марадоны. Современная версия".
Судя по всему, поездка в Россию на Кубок конфедераций получилась для Диего не только скандальной, но и познавательной.
Напомним, Марадона уже сделал заявление, чтот хочет принять гражданство РФ, а Путина назвал "своим кумиром". Журналистка Екатерина Надольская обвинила скандального аргентинца в сексуальных домогательствах.
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