Форварду "Реала" Роналду назначили дату рассмотрения дела в суде по поводу укрытия налогов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду 31 июля предстанет перед судом, сообщает Marca. Прокуратура допросит Роналду по делу о неуплате им налогов.

Криштиану Роналду обвиняется испанскими налоговиками в сокрытии налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В частности, Налоговая служба обнаружила, что в 2011-14 годах доходы португальца проходили через фиктивную бизнес-структуру, помогавшую ему уходить от налога на прибыль.

Сам Роналду эти обвинения категорически отрицает и считает себя жертвой нападок со стороны испанских фискальных органов.

Более того – португалец в отместку решил немедленно покинуть "Реал" и якобы уже попросил своего агента Жорже Мендеша организовать возвращение в "Манчестер Юнайтед".

Впрочем, даже если переход 32-летнего португальца и состоится, от ответственности за нарушение испанских законов это его не освободит.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала". За восемь сезонов он провел в футболке клуба 394 матча, забив 406 голов. Действующий контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.